Rückgang der Flüchtlingszahlen: So passt der Landkreis Zwickau die Kapazitäten der Unterkünfte an

In Werdau/Crimmitschau verschwinden 300 Plätze für Geflüchtete, in Zwickau 150. Auch in anderen Regionen werden Reduzierungen umgesetzt. Doch was bedeutet das langfristig?

Mehr Abschiebungen und Ausreisen, Kontrollen und Zurückweisungen an den Grenzen, Aussetzen des Familiennachzuges für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus – die Verschärfung der Migrationspolitik durch die schwarz-rote Bundesregierung und ihre Ampel-Vorgängerin zeigt Folgen: Im 1. Halbjahr 2025 wurden knapp 73.000 Asylanträge... Mehr Abschiebungen und Ausreisen, Kontrollen und Zurückweisungen an den Grenzen, Aussetzen des Familiennachzuges für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus – die Verschärfung der Migrationspolitik durch die schwarz-rote Bundesregierung und ihre Ampel-Vorgängerin zeigt Folgen: Im 1. Halbjahr 2025 wurden knapp 73.000 Asylanträge...