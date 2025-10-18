Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Ruhestandskompass“: In Kirchberg steigt Infotag für Menschen ab 60

Das Rathaus Kirchbergs ist am Dienstag Schauplatz eines Infotages für Menschen ab 60.
Das Rathaus Kirchbergs ist am Dienstag Schauplatz eines Infotages für Menschen ab 60. Bild: A. Wohland/Archiv
Das Rathaus Kirchbergs ist am Dienstag Schauplatz eines Infotages für Menschen ab 60.
Das Rathaus Kirchbergs ist am Dienstag Schauplatz eines Infotages für Menschen ab 60. Bild: A. Wohland/Archiv
Zwickau
„Ruhestandskompass“: In Kirchberg steigt Infotag für Menschen ab 60
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Finanzen, Wohnen und mehr: Ein kostenloser Infotag im Rathaus Kirchberg verspricht Informationen für Rentner

Wer bald in Rente geht und im Raum Kirchberg lebt, sollte sich diesen Termin vormerken: „Ruhestandskompass - Informationstag für Menschen ab 60“ heißt die Veranstaltung am Dienstag, 21. Oktober im Rathaus Kirchberg. Damit will das Sprach-, Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Menschen in der Phase vor, während oder nach Renteneintritt ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Kauã Santos im Fokus: Frankfurt hat ein Torwart-Thema
Sah bei Freiburgs 2:2 am Sonntag nicht gut aus: Frankfurt-Keeper Kauã Santos.
Eintracht-Schlussmann Kauã Santos macht eine schwierige Zeit durch. Auch in Freiburg hängt er bei einem Gegentor mit drin. Noch schützen ihn die Bosse. Am Mittwoch kommt Liverpool.
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
03.09.2025
1 min.
Über 60 Unternehmen präsent: Kirchberg veranstaltet Berufs- und Ausbildungsmesse
Am Stand von Mahle Behr. Das Kirchberger Unternehmen ist auch 2025 auf der Messe.
Am Freitag wird die Sport- und Mehrzweckhalle Kirchberg zur Messehalle
Holger Weiß
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
06.10.2025
3 min.
Altstadtfest in Kirchberg: Ein Autogramm vom Ex-Nationaltorwart
Fußballlegende Jürgen Croy war beim Altstadtfest in Kirchberg zu Gast.
Beim Altstadtfest in Kirchberg gab es am Samstag einige Höhepunkte. Darunter die Übergabe eines Pilgerstempels und der Besucher einer Fußballlegende aus der Region.
Ralf Wendland
Mehr Artikel