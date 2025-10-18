„Ruhestandskompass“: In Kirchberg steigt Infotag für Menschen ab 60

Finanzen, Wohnen und mehr: Ein kostenloser Infotag im Rathaus Kirchberg verspricht Informationen für Rentner

Wer bald in Rente geht und im Raum Kirchberg lebt, sollte sich diesen Termin vormerken: „Ruhestandskompass - Informationstag für Menschen ab 60“ heißt die Veranstaltung am Dienstag, 21. Oktober im Rathaus Kirchberg. Damit will das Sprach-, Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Menschen in der Phase vor, während oder nach Renteneintritt ein...