Das Gelände um die Bauruine am Waldpark wurde gerodet, Bauaktivitäten gibt es aber keine.
Das Gelände um die Bauruine am Waldpark wurde gerodet, Bauaktivitäten gibt es aber keine. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Ruine am Eingang zum Zwickauer Waldpark weiter vor ungewisser Zukunft
Von Frank Dörfelt
Rund um die Bauruine am Waldpark wurde zwar das Gelände beräumt und gesichert, von Bauplänen ist nach wie vor nichts bekannt. Eine Gefahr geht vom Haus nicht aus.

Besucher des Weißenborner Waldes schöpften Hoffnung: Tut sich etwas an der Bauruine am Waldeingang? Der Wildwuchs um das Gebäude wurde gründlich entfernt, die Absperrgitter ordentlich aufgestellt. Doch das bleibt offenbar nur Kosmetik. Weder eine Bauvoranfrage noch ein Bauantrag liegt dem Amt für Bauordnung vor, wie die Pressestelle auf...
