  • Russischer Döner mit Kartoffelsalat als Kabarettthema im Alten Gasometer in Zwickau

Liza Kos tritt in Zwickau auf. Bild: Michel Kitenge
Liza Kos tritt in Zwickau auf. Bild: Michel Kitenge
Zwickau
Russischer Döner mit Kartoffelsalat als Kabarettthema im Alten Gasometer in Zwickau
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Liza Kos steht mit ihrem Programm „Intrigation“ im Alten Gasometer auf der Bühne. Was sie dort bieten will.

Im Alten Gasometer in Zwickau geht am Samstag, 17. Januar, ein Kabarettabend mit Liza Kos über die Bühne. Ab 20 Uhr präsentiert sie im Saal ihr Programm „Intrigation“. Die Veranstalter versprechen einen unterhaltsamen Mix aus Comedy und Musik.
