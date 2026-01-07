Russischer Döner mit Kartoffelsalat als Kabarettthema im Alten Gasometer in Zwickau

Zwickau
Liza Kos steht mit ihrem Programm „Intrigation“ im Alten Gasometer auf der Bühne. Was sie dort bieten will.
Im Alten Gasometer in Zwickau geht am Samstag, 17. Januar, ein Kabarettabend mit Liza Kos über die Bühne. Ab 20 Uhr präsentiert sie im Saal ihr Programm „Intrigation“. Die Veranstalter versprechen einen unterhaltsamen Mix aus Comedy und Musik.
