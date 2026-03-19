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Eine Fahrt mit der S-Bahn von Zwickau in Richtung Leipzig und Halle dauert demnächst deutlich länger als sonst.
Eine Fahrt mit der S-Bahn von Zwickau in Richtung Leipzig und Halle dauert demnächst deutlich länger als sonst. Foto: Ralph Köhler/Archiv
Die Bahn-Mitarbeiter Leonhard Novak (links) und Jan Hornig erklären die Bauarbeiten am Bahnhof Regis-Breitingen.
Die Bahn-Mitarbeiter Leonhard Novak (links) und Jan Hornig erklären die Bauarbeiten am Bahnhof Regis-Breitingen. Foto: Johannes Pöhlandt
Auch Crimmitschau ist derzeit ein Schwerpunkt der Bauarbeiten.
Auch Crimmitschau ist derzeit ein Schwerpunkt der Bauarbeiten. Foto: Reinhard Wolf/Archiv
Eine Fahrt mit der S-Bahn von Zwickau in Richtung Leipzig und Halle dauert demnächst deutlich länger als sonst.
Eine Fahrt mit der S-Bahn von Zwickau in Richtung Leipzig und Halle dauert demnächst deutlich länger als sonst. Foto: Ralph Köhler/Archiv
Die Bahn-Mitarbeiter Leonhard Novak (links) und Jan Hornig erklären die Bauarbeiten am Bahnhof Regis-Breitingen.
Die Bahn-Mitarbeiter Leonhard Novak (links) und Jan Hornig erklären die Bauarbeiten am Bahnhof Regis-Breitingen. Foto: Johannes Pöhlandt
Auch Crimmitschau ist derzeit ein Schwerpunkt der Bauarbeiten.
Auch Crimmitschau ist derzeit ein Schwerpunkt der Bauarbeiten. Foto: Reinhard Wolf/Archiv
Zwickau
S-Bahn-Linie Zwickau–Leipzig wird gesperrt: Worauf sich Reisende einstellen müssen
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
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Zwickau, Regis-Breitingen. Auf der Sachsen-Franken-Magistrale stehen vom 3. April bis 17. Mai umfangreiche Arbeiten an. Die Bahn hat auf einem Pressetermin in Regis-Breitingen über die Folgen für Fahrgäste informiert. Die „Freie Presse“ beantwortet wichtige Fragen zum Thema.

Auf welche Behinderungen müssen sich Fahrgäste zwischen Zwickau und Leipzig/Halle einstellen?
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