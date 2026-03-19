S-Bahn-Linie Zwickau–Leipzig wird gesperrt: Worauf sich Reisende einstellen müssen

Zwickau
Zwickau, Regis-Breitingen. Auf der Sachsen-Franken-Magistrale stehen vom 3. April bis 17. Mai umfangreiche Arbeiten an. Die Bahn hat auf einem Pressetermin in Regis-Breitingen über die Folgen für Fahrgäste informiert. Die „Freie Presse“ beantwortet wichtige Fragen zum Thema.
Auf welche Behinderungen müssen sich Fahrgäste zwischen Zwickau und Leipzig/Halle einstellen?
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