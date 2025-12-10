S-Bahn Zwickau–Leipzig: Neuer Fahrplan beginnt mit Ersatzverkehr

Erneute Hiobsbotschaft für Pendler: Gut eine Woche lang werden auf der Strecke einige Züge durch Busse ersetzt. Es gibt aber auch eine gute Nachricht.

Pendler und andere Fahrgäste, die regelmäßig auf den S-Bahn-Linien 5 und 5X zwischen Zwickau und Leipzig unterwegs sind, haben es nicht einfach. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht neue Bauarbeiten auf der Strecke angekündigt werden. Jüngstes Beispiel: Ab dem 11. Dezember fallen einige Züge zwischen Zwickau und Gößnitz aus und werden... Pendler und andere Fahrgäste, die regelmäßig auf den S-Bahn-Linien 5 und 5X zwischen Zwickau und Leipzig unterwegs sind, haben es nicht einfach. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht neue Bauarbeiten auf der Strecke angekündigt werden. Jüngstes Beispiel: Ab dem 11. Dezember fallen einige Züge zwischen Zwickau und Gößnitz aus und werden...