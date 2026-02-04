MENÜ
Das unebene Kopfsteinpflaster auf der Saarstraße soll in diesem Jahr verschwinden. Bild: Ralph Köhler
Das unebene Kopfsteinpflaster auf der Saarstraße soll in diesem Jahr verschwinden. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Saarstraße in Zwickau: Kopfsteinpflaster weicht Asphalt
Von Frank Dörfelt
Weil Geld von anderen Baumaßnahmen übrig blieb, kann ein Teil der Saarstraße saniert werden. Um die Veranstaltungen auf der Freilichtbühne nicht zu gefährden, beginnen die Arbeiten später als geplant.

Eine der letzten Zwickauer Straßen mit Kopfsteinpflaster verliert noch in diesem Jahr ihren Belag. Auf der Saarstraße, zwischen Planitzer Straße und Parkstraße, werden die Pflastersteine entfernt und durch Asphalt ersetzt. Der Finanzausschuss hat dem Vorhaben zugestimmt. Einen Tag zuvor hatte der Bauausschuss sein Einverständnis gegeben. Dass...
