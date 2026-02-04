Saarstraße in Zwickau: Kopfsteinpflaster weicht Asphalt

Zwickau
Weil Geld von anderen Baumaßnahmen übrig blieb, kann ein Teil der Saarstraße saniert werden. Um die Veranstaltungen auf der Freilichtbühne nicht zu gefährden, beginnen die Arbeiten später als geplant.
Eine der letzten Zwickauer Straßen mit Kopfsteinpflaster verliert noch in diesem Jahr ihren Belag. Auf der Saarstraße, zwischen Planitzer Straße und Parkstraße, werden die Pflastersteine entfernt und durch Asphalt ersetzt. Der Finanzausschuss hat dem Vorhaben zugestimmt. Einen Tag zuvor hatte der Bauausschuss sein Einverständnis gegeben. Dass...
