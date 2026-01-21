MENÜ
  • Saarstraße in Zwickau: Kopfsteinpflaster wird durch Asphaltdecke ersetzt

Das beschädigte Kopfsteinpflaster in der Saarstraße soll in diesem Jahr verschwinden.
Das beschädigte Kopfsteinpflaster in der Saarstraße soll in diesem Jahr verschwinden. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Saarstraße in Zwickau: Kopfsteinpflaster wird durch Asphaltdecke ersetzt
Von Frank Dörfelt
Eine der letzten Straßen mit Pflaster bekommt Asphalt. Die Fahrbahn ist in einem schlechten Zustand und soll bis Ende September gebaut werden.

Das Kopfsteinpflaster in der Saarstraße in Zwickau wird noch in diesem Jahr auf einem Teilstück durch Asphalt ersetzt. Der Bau- und Verkehrsausschuss hat hinter verschlossenen Türen den Arbeiten zwischen der Planitzer Straße und der Einmündung Parkstraße zugestimmt. Da die Kosten von 311.000 Euro nicht im städtischen Haushalt vorgesehen...
Mehr Artikel