Blick auf die ruhende Baustelle der zukünftigen JVA Zwickau-Marienthal.
Blick auf die ruhende Baustelle der zukünftigen JVA Zwickau-Marienthal. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Zwickau
Sachsen sucht Unternehmen für Weiterbau der Pannen-JVA in Zwickau
Von DPA
Nach Baustopp und Kostenexplosion muss nun ein Unternehmen gefunden werden, das das neue Großgefängnis in Zwickau zu Ende baut. Wer wagt sich an das Pannenprojekt?

Für den pannengeplagten Gefängnisneubau in Zwickau sucht das Land Sachsen einen Totalunternehmer, der den Bau zu Ende bringt. Die EU-weite Bekanntmachung wurde nun veröffentlicht. Die Vergabe erfolge in zwei Stufen, informierte der Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement.
