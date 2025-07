Sachsen will Ladenhüter-Immobilie in Zwickau versteigern: Haus der DSF kommt unter den Hammer

Der Freistaat möchte das ehemalige Kulturhaus loswerden. Bei einer Auktion soll das Gebäude an der Max-Pechstein-Straße einen neuen Besitzer finden. Bisher hat niemand Interesse am Kauf.

Der Freistaat Sachsen will einen seiner Immobilien-Ladenhüter loswerden. Das ehemalige Haus der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft (DSF) an der Max-Pechstein-Straße in Zwickau soll am 27. August bei der Sächsischen Grundstücksauktion versteigert werden. Das Mindestgebot für das denkmalgeschützte, aber inzwischen marode Gebäude liegt bei...