„Sächsisch, herrlich, ehrlich“: Zwickauer Blumenladen geht viral

Vor Saskia Dührings Zwickauer Blumenladen Zauberwelten wird gebaut. Die Laufkundschaft fehlt. Aus einer Not heraus begann das Team, auf Instagram aktiver zu werden – mit mehr Erfolg, als erwartet.

Baulärm tönt die Straße entlang, es ist staubig, Bauarbeiter rufen sich Worte zu. Angenehm ist es an der Bosestraße in Zwickau zurzeit nicht. Vor dem Dönerimbiss tauschen sich zwei Männer darüber aus, wie lange noch gebaut wird. Nebenan hat das Blumengeschäft Zauberwelten geöffnet. Am Bauzaun vor dem Laden hängen blühende Pflanzen. Mit...