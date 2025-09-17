Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Sächsische Küche, gute Nachrichten, Filmdrehs: So soll Zwickau attraktiver werden

Zwickaus Innenstadt mit Gewandhaus, Rathaus und Dom kann sich sehen lassen. Das müssen jetzt nur noch die Zwickauer selbst begreifen.
Zwickaus Innenstadt mit Gewandhaus, Rathaus und Dom kann sich sehen lassen. Das müssen jetzt nur noch die Zwickauer selbst begreifen. Bild: Georg Dostmann
Zwickaus Innenstadt mit Gewandhaus, Rathaus und Dom kann sich sehen lassen. Das müssen jetzt nur noch die Zwickauer selbst begreifen.
Zwickaus Innenstadt mit Gewandhaus, Rathaus und Dom kann sich sehen lassen. Das müssen jetzt nur noch die Zwickauer selbst begreifen. Bild: Georg Dostmann
Zwickau
Sächsische Küche, gute Nachrichten, Filmdrehs: So soll Zwickau attraktiver werden
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einheimische verbinden mit der Stadt mehr Probleme als Chancen. Das Rathaus will mit einem Marketingkonzept gegensteuern. Diese acht Maßnahmen stechen hervor.

Eine schicke Innenstadt, niedrige Mieten, Erzgebirge und Vogtland vor der Tür – es gibt viele Gründe, Zwickau zu mögen. Besucher der Stadt sind meist angetan und wollen wiederkommen, wie eine Umfrage im Auftrag des Rathauses ergeben hat. Die Einheimischen betrachten ihre Stadt indes mit gemischten Gefühlen. Für sie stehen Probleme wie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Johannes Pöhlandt
2 min.
12:30 Uhr
2 min.
Zwickauer Marketingkonzept: Die entscheidende Frage ist das Geld
Meinung
Redakteur
Das Rathaus als Vorbild: In Zukunft könnten noch mehr Gebäude in Zwickau abends beleuchtet werden.
Viele Ideen in dem Papier gehen in die richtige Richtung. Jetzt kommt es darauf an, dass sie auch umgesetzt werden.
Johannes Pöhlandt
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:42 Uhr
2 min.
Berlin: Länder können nicht mehr für Deutschlandticket geben
Was kostet das Deutschlandticket ab Januar? Diese Frage soll sich nach Vorstellung von Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) heute in München klären. (Symbolbild)
Berlins Verkehrssenatorin Bonde stellt in einem Interview klar: Die Länder werden nicht mehr für das Deutschlandticket zahlen. Was das für die Fahrgäste und den Ticketpreis bedeuten könnte.
18:00 Uhr
4 min.
„Mein Kind ist nicht das Problem“: Mutter prangert fehlende Unterstützung für Autisten in Region Zwickau an
Friederikes Sohn ist Autist und braucht viele Alltagshilfen, etwa einen mit Magnetbildern dargestellten Tagesablauf. Ohne solche Tricks geht nichts, sagt die Zwickauerin.
Johannes (7) ist Autist. Seine Eltern kämpften fast zwei Jahre um einen Schulplatz. Dabei trafen sie auf viele Hürden. Hilfe kam von einem Verein aus dem Vogtland. Doch dem wurden nun die Gelder gestrichen.
Elsa Middeke
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
Mehr Artikel