Sächsische Küche, gute Nachrichten, Filmdrehs: So soll Zwickau attraktiver werden

Einheimische verbinden mit der Stadt mehr Probleme als Chancen. Das Rathaus will mit einem Marketingkonzept gegensteuern. Diese acht Maßnahmen stechen hervor.

Eine schicke Innenstadt, niedrige Mieten, Erzgebirge und Vogtland vor der Tür – es gibt viele Gründe, Zwickau zu mögen. Besucher der Stadt sind meist angetan und wollen wiederkommen, wie eine Umfrage im Auftrag des Rathauses ergeben hat. Die Einheimischen betrachten ihre Stadt indes mit gemischten Gefühlen. Für sie stehen Probleme wie...