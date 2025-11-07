Sächsischer Förderpreis für Demokratie: Warum die Stadt Zwickau ausgezeichnet wird

Positive Post im Rathaus – das kommt selten vor. Umso mehr freut sich Oberbürgermeisterin Arndt, dass die Stadt mal als positives Beispiel ins Rampenlicht gerückt wird. Was war der Auslöser?

Donnerstagabend, Kleines Haus des Staatsschauspiels Dresden: Auf der Bühne stehen Oberbürgermeisterin Constance Arndt, Isabell Reise von der Stabsstelle Kommunale Prävention und Anja Dähne vom „Projekt 46“. Sie erhalten Blumen, eine große Plakette und Applaus. Die Stadt Zwickau wird mit dem Sächsischen Förderpreis für Demokratie... Donnerstagabend, Kleines Haus des Staatsschauspiels Dresden: Auf der Bühne stehen Oberbürgermeisterin Constance Arndt, Isabell Reise von der Stabsstelle Kommunale Prävention und Anja Dähne vom „Projekt 46“. Sie erhalten Blumen, eine große Plakette und Applaus. Die Stadt Zwickau wird mit dem Sächsischen Förderpreis für Demokratie...