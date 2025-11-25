Sängerin des Theaters Plauen-Zwickau redet mit an bundesweitem Aktionstag für Menschlichkeit

Elisabeth Birgmeier diskutiert zu „Kunst. Macht. Menschlichkeit.“ in Freiburg. 24 Musikhochschulen wollen Zeichen gegen Diskriminierung und Machtmissbrauch im Kulturbereich setzen.

Elisabeth Birgmeier, Sängerin des Theaters Plauen-Zwickau, diskutiert am bundesweiten Aktionstag „Kunst. Macht. Menschlichkeit.“ in Freiburg mit. Das wurde aus dem Theater mitgeteilt. Am Donnerstag, 27. November, setzen alle 24 staatlichen Musikhochschulen in Deutschland mit dem Aktionstag ein Zeichen gegen Diskriminierung und Machtmissbrauch...