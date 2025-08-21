Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An den Anlagen der Schwanenteich-Fontäne wird seit dieser Woche gearbeitet.
An den Anlagen der Schwanenteich-Fontäne wird seit dieser Woche gearbeitet. Bild: Reinke/Stadt Zwickau
An den Anlagen der Schwanenteich-Fontäne wird seit dieser Woche gearbeitet.
An den Anlagen der Schwanenteich-Fontäne wird seit dieser Woche gearbeitet. Bild: Reinke/Stadt Zwickau
Zwickau
Sanierung der Schwanenteich-Fontäne hat begonnen
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Wasserspiel bekommt eine neue Pumpstation. Im nächsten Jahr soll die Fontäne wieder Wasser speien.

Im Zwickauer Schwanenteichpark haben die Arbeiten zur Instandsetzung der Fontäne begonnen. Wie das Garten- und Friedhofsamt mitteilte, werden die Anlagen an Land erneuert. Die baufällige Verteilerstation mit ihren Nebenanlagen wird abgerissen und der Übergabeschacht im Dammbereich erneuert. Es werde ein neues, oberirdisches Pumpenhaus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
2 min.
Partystimmung am Kriebsteinsee: Karnevalisten feiern mit Gästen in Höfchen
Mehrere Faschingsvereine hatten zur großen Fete an die Talsperre Kriebstein eingeladen. Hier will man auch in nächster Zeit feiern.
Erik-Holm Langhof
10:30 Uhr
3 min.
Jugendfreizeitzentrum Zwickau: Die Handwerker rücken wieder an
Im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum in Zwickau rücken wieder die Handwerker an.
Seite Ende 2022 wird die Einrichtung im Stadtteil Marienthal gründlich saniert. Viel ist schon passiert, vor allem außen. Jetzt geht es im Inneren weiter. Ganze 75 Räume sind betroffen.
Heiko Hößler
12:25 Uhr
1 min.
Unfall an der Rosine: Vollsperrung der S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn
Symbolbild Polizeikelle: Die S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn ist am Sonntagmittag vollgesperrt.
Wegen eines Verkehrsunfalls ist die S 184 in Höhe der Rosine derzeit vollgesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.
Cornelia Schönberg
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
09.04.2025
2 min.
Seltener Mittelspecht verhindert Umbau der Fontäne im Zwickauer Schwanenteich
Die Fontäne am Schwanenteich wird vorerst mit der alten Technik sprudeln.
Die geplante Neugestaltung der Fontäne am Zwickauer Schwanenteich verzögert sich – das kommt unerwartet. Der Grund: der Mittelspecht und strenge Naturschutzauflagen.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel