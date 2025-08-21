Sanierung der Schwanenteich-Fontäne hat begonnen

Das Wasserspiel bekommt eine neue Pumpstation. Im nächsten Jahr soll die Fontäne wieder Wasser speien.

Im Zwickauer Schwanenteichpark haben die Arbeiten zur Instandsetzung der Fontäne begonnen. Wie das Garten- und Friedhofsamt mitteilte, werden die Anlagen an Land erneuert. Die baufällige Verteilerstation mit ihren Nebenanlagen wird abgerissen und der Übergabeschacht im Dammbereich erneuert. Es werde ein neues, oberirdisches Pumpenhaus...