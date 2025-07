Santiano in Zwickau: Fünf Zugaben und eine politische Ansage

Beim über zweistündigen Konzert haben die Shanty-Rocker aus Norddeutschland nicht nur die 4000 Besucher mitgerissen, sondern auch Haltung bewiesen. Am Ende sangen selbst Security-Mitarbeiter mit.

„Wir gehen zusammen durch jeden Sturm.“ Zahllose Fans werden bei ihrem Morgen-Kaffee künftig an das Konzert der Shanty-Rocker am Donnerstag in Zwickau auf der Freilichtbühne am Schwanenteich erinnert werden – ziert das Bekenntnis des Miteinanders doch die Fan-Tassen der aktuellen Tour. Santiano selbst bezeichnen sich gern als die älteste...