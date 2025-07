Santiano und Johannes Oerding auf Zwickauer Freilichtbühne: Was Besucher wissen sollten

Für Open-Air-Fans stehen zwei neuerliche Höhepunkte an. Für beide Veranstaltungen gibt es noch Karten. Wer tritt als Vorband auf?

Open-Air-Fans dürfen sich in den kommenden Tagen auf zwei Freiluftspektakel in Zwickau freuen. Den Anfang macht am Donnerstag erneut die Band Santiano, die auf der Freilichtbühne kraftvollen Rock mit Shanty und irischer Folklore mixt. Nach Informationen von Anja Heintschel, Mitarbeiterin des örtlichen Veranstalters Kultour Z., ist keine Vorband...