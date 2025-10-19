Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  „Schade, wenn mein Wissen verloren gehen würde": So blickt man in einer Zwickauer Firma auf die Aktivrente

Uwe Trommler arbeitet in der Sächsischen Blechverarbeitung Zwickau und könnte bald in den Ruhestand gehen. Die Aktivrente nennt der 62-Jährige eine „interessante Option".
Bild: Holger Weiß
Zwickau
„Schade, wenn mein Wissen verloren gehen würde": So blickt man in einer Zwickauer Firma auf die Aktivrente
Redakteur
Von Holger Weiß
Das neue Rentenmodell bietet steuerfreie Zuverdienste für ältere Arbeitnehmer. Welche Möglichkeiten eröffnet das für die Wirtschaft in Westsachsen? Und was spielt außer Geld noch eine Rolle?

Dieses Angebot kann Uwe Trommler nicht ablehnen, für ihn kommt die Aktivrente zur richtigen Zeit. Der 62-Jährige hat in nicht mehr allzu ferner Zukunft 45 Versicherungsjahre beisammen, kann also in Rente gehen. Doch Uwe Trommler wird wohl noch eine Weile in der Werkhalle der Firma Sächsische Blechverarbeitung Zwickau (SBZ) stehen: „Nach...
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
19:30 Uhr
4 min.
XXL-Graffiti-Wand in Zwickau: Wie die Rettung vorankommt und wo Tasso neue Spuren hinterlässt
Amin und Mehmet (v.l.) pflastern den Parkplatz an Peter-Breuer-Straße vor der Tasso-Graffiti-Wand. Diese Woche wollen sie fertig werden.
Nach dem Teilabriss des XXL-Graffitis soll eine Spendenaktion Geld für die Restaurierung beschaffen. Unterdessen würde Street-Art-Künstler Tasso eine Wand in Zwickau sogar kostenlos gestalten.
Holger Weiß
13:08 Uhr
4 min.
Foto-App am Mac: Vier Tipps für gut sortierte Bilder
Gut sortiert: Mit dem kleinen "i"-Symbol oben rechts in der Menüleiste lässt sich ein Fenster mit grundlegenden Bildinformationen öffnen. Und schon kann man der Bildersammlung mit Titeln etwas Ordnung geben.
Bilder am Computer sortieren ist eigentlich ganz einfach. Man kann ja für jede Reise einen Ordner anlegen - oder? Apples Fotos-App hat da ein paar schlauere Werkzeuge für die eigene Fotosammlung.
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
15.08.2025
3 min.
Erzgebirger expandieren nach Zwickau: „24Seven“ eröffnet zum Stadtfest zweite Filiale
Alisa Lehm testet den neu eröffneten „24seven“-E-Kiosk in der Zwickauer Hauptstraße.
Binnen zwei Wochen haben Tim Werner und Lukas Becher den Laden für ihr 24-Stunden-Geschäft hergerichtet, um zum Zwickauer Stadtfest fertig zu sein. Was in Zwickau anders ist als in Aue.
Holger Weiß
13:01 Uhr
2 min.
Schwierige Zeiten für Zeitarbeiter in Deutschland
Die Zeitarbeitsfirmen sehen zurzeit besonders unter Druck, wie die Untersuchung von Creditreform zeigt. (Symbolbild)
Die Rezession trifft die Zeitarbeitsbranche hart, wie eine Analyse zeigt. Die Industrie baut demnach zunächst vor allem externes Personal ab, bevor es die Stammbelegschaft trifft.
