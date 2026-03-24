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So ähnlich sieht ein menschlicher Schädel aus, der vor einem Jahr entdeckt wurde.
So ähnlich sieht ein menschlicher Schädel aus, der vor einem Jahr entdeckt wurde. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
So ähnlich sieht ein menschlicher Schädel aus, der vor einem Jahr entdeckt wurde.
So ähnlich sieht ein menschlicher Schädel aus, der vor einem Jahr entdeckt wurde. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
Zwickau
Schädelfund in Zwickau: Polizei hat eine Vermutung
Von Uta Pasler
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Die Ermittlungen stehen kurz vor dem Ende. Doch woher kam der Schädel, der vor einem Jahr am Marienthaler Bach aufgetaucht war?

Es bleibt weiter unklar, zu welchem Körper der Schädel gehört, der im Januar vergangenen Jahres am Marienthaler Bachweg entdeckt wurde. Auch die Experten in der Rechtsmedizin in Gera haben dazu keine Anhaltspunkte finden können. Zuvor waren Mitarbeiter des Kriminaltechnischen Instituts im Landeskriminalamtes an derselben Aufgabe gescheitert....
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