  • Schief gewickelt in Zwickau: Ersatzhaltestelle zwingt Busfahrgäste zum Kopfdreh-Training am Virchowplatz

Haltestelle Virchowplatz: Da bekommt der Begriff Neigetechnik eine ganz neue Bedeutung.
Haltestelle Virchowplatz: Da bekommt der Begriff Neigetechnik eine ganz neue Bedeutung.
Haltestelle Virchowplatz: Da bekommt der Begriff Neigetechnik eine ganz neue Bedeutung.
Haltestelle Virchowplatz: Da bekommt der Begriff Neigetechnik eine ganz neue Bedeutung. Bild: Heike Gündel
Zwickau
Schief gewickelt in Zwickau: Ersatzhaltestelle zwingt Busfahrgäste zum Kopfdreh-Training am Virchowplatz
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer in Marienthal die Abfahrtszeiten der Linien 12 und EV4 sucht, braucht derzeit mehr Beweglichkeit als Geduld. An einer Ersatzhaltestelle hängt der Fahrplan so, dass man ins Grübeln kommt.

Ein Anruf von Leserin Gisela Fischer hat Bewegung in den Redaktionsalltag gebracht: Der Fahrplan an der Ersatzhaltestelle Virchowplatz stadteinwärts hängt – schief. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern um ganze 90 Grad nach links gedreht.
