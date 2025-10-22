Schienenersatzverkehr und geänderte Fahrpläne auf den Linien RE 3 und RB 30

Wer Samstagabend zwischen Zwickau und Reichenbach mit dem Zug unterwegs ist, muss möglicherweise in den Bus umsteigen.

Aufgrund von Bauarbeiten wird es in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober auf den Linien RE 3 und RB 30 teils geänderte Zeiten und Schienenersatzverkehr mit Bussen geben. Betroffen sind Abschnitte zwischen Dresden, Chemnitz, Zwickau und Reichenbach, teilt die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mit. Auf der Linie RE 3 Richtung Hof fahren von Zwickau...