Schild vor Zwickauer Penny-Markt führt in die Irre: Bäckerei-Filiale ausgezogen

Für Verwunderung bei Kunden sorgen derzeit zwei Schilder an der Filiale des Penny-Einkaufsmarktes an der Reichenbacher Straße in Zwickau. Sie weisen auf einen Standort der Bäckerei Möbius aus Oederan hin. Doch die Bäckerei gibt es in dem Einkaufsmarkt nicht mehr.