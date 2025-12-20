Schinken, Schaffell, Räuchermann: Wofür Besucher des Zwickauer Weihnachtsmarktes Geld ausgeben

Am Stand mit getrockneten Früchten kann Hannah Hubert einfach nicht vorbeigehen, ohne eine Kostprobe zu kaufen. Bild: Holger Weiß

Silvia Negro stöbert am Stand mit schönen Dingen aus Holz. Bild: Holger Weiß

Christine und Peter Grimm aus Auerbach im Vogtland haben arktischen Honig gekauft, den sie Weihnachten verschenken wollen. Bild: Ralph Köhler

Mit Käse und Schinken aus Tirol eingedeckt haben sich Ute und Jürgen Baumann aus Rodewisch. Bild: Ralph Köhler

Frank Schenker verkauft Strümpfe, Mützen und Handschuhe. Sabine Penzel ist am Stand auf dem Weihnachtsmarkt fündig geworden. Bild: Holger Weiß