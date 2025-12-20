Schinken, Schaffell, Räuchermann: Wofür Besucher des Zwickauer Weihnachtsmarktes Geld ausgeben

Zwickau
Der Zwickauer Weihnachtsmarkt lockt mit einer Vielzahl von Köstlichkeiten und Geschenken. Welche besonderen Angebote ziehen die Besucher an?
Viermal war Hannah Hubert (22) dieses Jahr schon auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt. Ihre Tochter nehme sich dafür extra Urlaub, verrät Hannahs Mutter Ines. „Es ist eben die schönste Zeit im Jahr“, begründet Hannah. Und der Zwickauer Weihnachtsmarkt gefalle ihr gut, sagt die junge Frau aus Wildenfels: Mal wird nur gebummelt, mal wird...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.