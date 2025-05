Schlagerstar Stefanie Hertel bringt romantisches Theaterstück nach Zwickau

„Ganz Paris träumt von der Liebe“ heißt das Theaterstück, das Stefanie Hertel seit 2024 mit Kollegen auf die Bühnen bringt. Im November soll es in der Neuen Welt Zwickau zu erleben sein.

Zwickau. Schlagerstar Stefanie Hertel kehrt mit der musikalischen Komödie „Ganz Paris träumt von der Liebe“ zurück auf die Zwickauer Bühne. Ein halbes Jahr ist es noch hin: Am Donnerstag, 13. November, um 19.30 Uhr ist das Theaterstück im Konzert- und Ballhaus Neue Welt zu erleben, teilt Lilly Noah von Genius Concerts mit.

Die gebürtige Vogtländerin singt und schauspielert an diesem Abend als die französische Gaby – in einer beschwingten Geschichte und als Teil eines sechsköpfigen Ensembles.

Eine musikalische Reise ins Paris der 60er

Das Stück von David-Jonas Frei entführt ins Paris der 1960er-Jahre. Gaby (Stefanie Hertel), Tochter aus gutem Hause, soll den Präsidenten heiraten – flieht jedoch in die Stadt der Liebe. Dort trifft sie auf Andrew (Stuart Sumner), einen Amerikaner, der von seiner Frau sitzen gelassen wurde. Aus der Zweckgemeinschaft der beiden wird eine Romanze – unter anderem gestört vom Hotelmanager. Begleitet wird das Stück von einer Fülle musikalischer Klassiker, von Mireille Mathieu bis Peter Kraus.

Stefanie Hertel hatte zuvor mit „Avanti, Avanti“ Theaterluft geschnuppert. Die Tournee für ihr neuestes Werk, welches im Frühjahr 2024 Premiere feierte, hat in Sachsen schon in Reichenbach und in Stollberg zahlreiche Hertel-Fans begeistert. Bald ist Zwickau dran. (nütz)

Tickets für die Vorstellung in der Neuen Welt sind ab rund 41 Euro erhältlich.