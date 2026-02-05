Schleim-Fabrik, Schattentheater oder Mondrakete: Winterferientipps aus der Region Zwickau

Beim Winterferien-Programm in der Region Zwickau kommt keine Langeweile auf. Ob bei der Herstellung von Super-Schleim, beim Schattentheater-Spiel oder bei der Frage, ob sich ein bekannter Schurke per Rakete auf den Mond schießen lässt.

Ab Montag gibt's in Sachsen zwei Wochen schulfrei. Um Kindern und Jugendlichen ein spannendes Programm zu bieten, haben sich viele in der Region Zwickau etwas einfallen lassen. So können Kinder einem berühmten Erfinder nacheifern, zu Schattentheater-Darstellern werden, Stoffbeutel bedrucken, Vogelfutter-Donuts herstellen oder verfolgen, ob...