  Schleim-Fabrik, Schattentheater oder Mondrakete: Winterferientipps aus der Region Zwickau

Einmal Super-Schleim à la Isaac Newton selbst herstellen? Kein Problem im Reinsdorfer Haus der Entdecker.
Einmal Super-Schleim à la Isaac Newton selbst herstellen? Kein Problem im Reinsdorfer Haus der Entdecker. Bild: Jasmin Luy
Schattenspiel-Figuren selbst gestalten und danach mit ihnen spielen können Kinder im Zwickauer Puppentheater.
Schattenspiel-Figuren selbst gestalten und danach mit ihnen spielen können Kinder im Zwickauer Puppentheater. Bild: Puppentheater Zwickau
Der Film „Limbradur und die Magie der Schwerkraft“ läuft neben weiteren Filmen im Planetarium des Minikosmos Lichtenstein.
Der Film „Limbradur und die Magie der Schwerkraft“ läuft neben weiteren Filmen im Planetarium des Minikosmos Lichtenstein. Bild: Claudia Schmidt/Archiv
Zwickau
Schleim-Fabrik, Schattentheater oder Mondrakete: Winterferientipps aus der Region Zwickau
Redakteur
Von Elsa Middeke





Beim Winterferien-Programm in der Region Zwickau kommt keine Langeweile auf. Ob bei der Herstellung von Super-Schleim, beim Schattentheater-Spiel oder bei der Frage, ob sich ein bekannter Schurke per Rakete auf den Mond schießen lässt.

Ab Montag gibt’s in Sachsen zwei Wochen schulfrei. Um Kindern und Jugendlichen ein spannendes Programm zu bieten, haben sich viele in der Region Zwickau etwas einfallen lassen. So können Kinder einem berühmten Erfinder nacheifern, zu Schattentheater-Darstellern werden, Stoffbeutel bedrucken, Vogelfutter-Donuts herstellen oder verfolgen, ob...
