Schließung oder Neustart? Was 2026 in Westsachsens Restaurant-Szene ansteht

Das neue Jahr verspricht ähnlich viele Veränderungen bei Gaststätten im Landkreis Zwickau wie das gerade vergangene. Eine Lokalschließung steht schon fest. Doch es sind auch mehrere Eröffnungen geplant. Darunter im Zwickauer Zentrum.

Während für manche Restaurants in der Region Zwickau das Jahr 2025 mit geschlossenen Türen geendet hat, schafften andere Gaststätten noch auf den letzten Metern des alten Jahres ihre Eröffnung. Zuletzt ging die Gastrobar Uhu an der Zwickauer Kolpingstraße an den Start, ebenso das Eiscafé Cioccolatino im Einkaufszentrum Zwickau-Arcaden. Für...