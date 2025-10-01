„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung

Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?

In Wolfsburg werden wegen guter Verkaufszahlen von Verbrennern wie dem Tiguan Sonderschichten gefahren, in Zwickau hingegen muss die Belegschaft in der ersten Herbstferienwoche zu Hause bleiben - die E-Auto-Nachfrage ist schwach. Die Branche scheint Kopf zu stehen. Doch was heißt das für die Autoindustrie in der Region? Professor Werner Olle vom... In Wolfsburg werden wegen guter Verkaufszahlen von Verbrennern wie dem Tiguan Sonderschichten gefahren, in Zwickau hingegen muss die Belegschaft in der ersten Herbstferienwoche zu Hause bleiben - die E-Auto-Nachfrage ist schwach. Die Branche scheint Kopf zu stehen. Doch was heißt das für die Autoindustrie in der Region? Professor Werner Olle vom...