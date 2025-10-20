Schloss Wildenfels bei Zwickau: Seidengewebe aus Crimmitschau bringt den alten Glanz zurück

Zwickau
Noch einmal den Charme des Roten Salons erleben, bevor die Restaurierung beginnt: Die letzten Tapetenzimmer von Schloss Wildenfels warten auf ihre Erneuerung.
Wer den großen Roten Salon auf Schloss Wildenfels noch einmal in seinem jetzigen Zustand sehen möchte, muss sich sputen: Im November beginnen dort Arbeiten, die dem repräsentativen Raum zu altem Glanz verhelfen sollen. Der große Salon gehört zusammen mit dem ebenfalls in Rot gehaltenen kleinen zu den letzten der berühmten Tapetenzimmer auf...
