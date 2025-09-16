Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Zwickau
  • Zwickau
  Schloss Wildenfels: Mit Michaela List stellt erstmals eine Künstlerin aus Wildenfels in Schlossgalerie aus

Michaela List (l.) und Dorothea Landrock-List in der Schlossgalerie Wildenfels.
Michaela List (l.) und Dorothea Landrock-List in der Schlossgalerie Wildenfels. Bild: Holger Weiß
Michaela List (l.) und Dorothea Landrock-List in der Schlossgalerie Wildenfels.
Michaela List (l.) und Dorothea Landrock-List in der Schlossgalerie Wildenfels. Bild: Holger Weiß
Zwickau
Schloss Wildenfels: Mit Michaela List stellt erstmals eine Künstlerin aus Wildenfels in Schlossgalerie aus
Redakteur
Von Holger Weiß
Die Schlossgalerie feiert 25 Jahre mit der Schau „Elemente“ von Michaela List. Die erste Ausstellung einer Wildenfelser Künstlerin in der Galerie-Geschichte zeigt deren Naturverbundenheit.

Über 100 Ausstellungen hat die Schlossgalerie Wildenfels in den 25 Jahren ihres Bestehens gezeigt. Doch erst im Jubiläumsjahr ist eine Ausstellung einer Künstlerin aus Wildenfels gewidmet: „Elemente“ heißt die Präsentation von Michaela List, die in der Schlossstadt lebt und arbeitet.
