Schloss Wildenfels: Mit Michaela List stellt erstmals eine Künstlerin aus Wildenfels in Schlossgalerie aus

Zwickau
Die Schlossgalerie feiert 25 Jahre mit der Schau „Elemente“ von Michaela List. Die erste Ausstellung einer Wildenfelser Künstlerin in der Galerie-Geschichte zeigt deren Naturverbundenheit.
Über 100 Ausstellungen hat die Schlossgalerie Wildenfels in den 25 Jahren ihres Bestehens gezeigt. Doch erst im Jubiläumsjahr ist eine Ausstellung einer Künstlerin aus Wildenfels gewidmet: „Elemente“ heißt die Präsentation von Michaela List, die in der Schlossstadt lebt und arbeitet.
