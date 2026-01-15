MENÜ
  • Schlosspark Planitz: Angezündete Rotbuche wird durch einen neuen Baum ersetzt – Kinder als Tatverdächtige ermittelt

Ein Feuerwerkskörper hatte das Wurzelwerk der 150 Jahre alten Rotbuche entzündet.
Ein Feuerwerkskörper hatte das Wurzelwerk der 150 Jahre alten Rotbuche entzündet. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Schlosspark Planitz: Angezündete Rotbuche wird durch einen neuen Baum ersetzt – Kinder als Tatverdächtige ermittelt
Von Frank Dörfelt
Eine historische Rotbuche im Schlosspark Planitz fiel einem Feuerwerkskörper zum Opfer. Der materielle Schaden ist beträchtlich. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.

Das notgedrungene Fällen einer etwa 150 Jahre alten Rotbuche im Schlosspark Planitz könnte die Verursacher teuer zu stehen kommen. Einen Tag vor Heiligabend hatte der Wurzelstock des denkmalgeschützten Baumes nach der Explosion eines Feuerwerkskörpers Feuer gefangen. Obwohl die Feuerwehr den Brand rasch löschte, mussten die Mitarbeiter des...
