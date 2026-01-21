„Schlüpfen erneut in Pionierrolle“: Werk Zwickau ist ab sofort Kompetenzzentrum für Kreislaufwirtschaft im VW-Konzern

Volkswagen will in dem Werk in den nächsten Jahren Millionen investieren, damit Autos zerlegt und wiederaufbereitet werden können. Wie viele Jobs das sichert und mit welcher Kapazität VW plant.

Das Zwickauer Fahrzeugwerk übernimmt ab sofort die Rolle als zentrales Kompetenzzentrum für Kreislaufwirtschaft im Volkswagen-Konzern. Am Mittwoch fiel der offizielle Startschuss, wie Volkswagen Sachsen mitteilte. In den nächsten Jahren seien dafür Investitionen von bis zu 90 Millionen Euro am Standort in Umbauten, technische Anlagen und...