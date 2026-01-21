MENÜ
  • „Schlüpfen erneut in Pionierrolle“: Werk Zwickau ist ab sofort Kompetenzzentrum für Kreislaufwirtschaft im VW-Konzern

Mitarbeiter von VW Zwickau zerlegen in der sogenannten Scheidung einen VW ID.3. Der Autobauer Volkswagen will ab 2030 jährlich bis zu 15.000 Fahrzeuge am Standort Zwickau zerlegen und aufbereiten.
Mitarbeiter von VW Zwickau zerlegen in der sogenannten Scheidung einen VW ID.3. Der Autobauer Volkswagen will ab 2030 jährlich bis zu 15.000 Fahrzeuge am Standort Zwickau zerlegen und aufbereiten. Bild: Jan Woitas/dpa
Im VW-Fahrzeugwerk in Zwickau sollen Demontageprozesse definiert und erprobt werden.
Im VW-Fahrzeugwerk in Zwickau sollen Demontageprozesse definiert und erprobt werden. Bild: Ralph Koehler
Ein Plakat, das VW-Mitarbeiter bei einem Besuch von Ministerpräsident Michael Kretschmer und Bundesweltminister Carsten Schneider im Vorjahr in einer Halle aufgehängt hatten.
Ein Plakat, das VW-Mitarbeiter bei einem Besuch von Ministerpräsident Michael Kretschmer und Bundesweltminister Carsten Schneider im Vorjahr in einer Halle aufgehängt hatten. Bild: Jan-Dirk Franke
Der sächsische Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) überbringt die Förderung für das Vorhaben von rund 10,8 Millionen Euro.
Der sächsische Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) überbringt die Förderung für das Vorhaben von rund 10,8 Millionen Euro. Bild: Jan Woitas/dpa
Zwickau
„Schlüpfen erneut in Pionierrolle“: Werk Zwickau ist ab sofort Kompetenzzentrum für Kreislaufwirtschaft im VW-Konzern
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Volkswagen will in dem Werk in den nächsten Jahren Millionen investieren, damit Autos zerlegt und wiederaufbereitet werden können. Wie viele Jobs das sichert und mit welcher Kapazität VW plant.

Das Zwickauer Fahrzeugwerk übernimmt ab sofort die Rolle als zentrales Kompetenzzentrum für Kreislaufwirtschaft im Volkswagen-Konzern. Am Mittwoch fiel der offizielle Startschuss, wie Volkswagen Sachsen mitteilte. In den nächsten Jahren seien dafür Investitionen von bis zu 90 Millionen Euro am Standort in Umbauten, technische Anlagen und...
