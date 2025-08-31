Schlüssel verschwunden: Zwickauer Puppentheater eröffnet neue Spielzeit mit Such-Parade

Zwickau
Mit bekannten Figuren wie dem kleinen König, der Tigerente und dem Grüffelo zog die Eröffnungsparade am Sonntag mit Hunderten Besuchern durch die Zwickauer Innenstadt.
„Eröffnen oder nicht eröffnen, ist das überhaupt eine Frage?“, fragte der kleine Prinz zu Beginn. „Eröffnen!“, rief sofort ein Kind dazwischen. Doch dann stellte sich heraus: Der Schlüssel zum Puppentheater ist verschwunden. Damit war die Geschichte gesetzt, mit der am Sonntag mehrere Hundert Zuschauer die jährliche Eröffnungsparade...
