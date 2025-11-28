Schluss mit „Phantom der Oper“-Look: Turm der Zwickauer Lukaskirche soll weiter restauriert werden

Eine Seite hell und schön, die andere dunkel und marode: Damit soll es am Turm der Lukaskirche in Planitz vorbei sein. Dafür gibt es 440.000 Euro vom Freistaat. Gebraucht wird aber fast doppelt so viel Geld.

Auch dieses Jahr können sich Planitzer zur Weihnachtszeit am beleuchteten Kreuz des Turms der Lukaskirche erfreuen. „Ein Gerüst hätte das Kreuz verdeckt", sagt Pfarrer Michael Schünke. Frühestens Anfang des nächsten Jahres soll der Turm nach Angaben von Architekt Ulrich Thaut wieder eingerüstet werden, damit seine Fassade weiter...