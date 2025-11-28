Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Schluss mit „Phantom der Oper“-Look: Turm der Zwickauer Lukaskirche soll weiter restauriert werden

Die helle Seite der Turmfassade an der Lukaskirche in Zwickau-Planitz ist bereits saniert. Nun soll die dunkle Seite drankommen.
Die helle Seite der Turmfassade an der Lukaskirche in Zwickau-Planitz ist bereits saniert. Nun soll die dunkle Seite drankommen. Bild: Ralph Köhler
Die helle Seite der Turmfassade an der Lukaskirche in Zwickau-Planitz ist bereits saniert. Nun soll die dunkle Seite drankommen.
Die helle Seite der Turmfassade an der Lukaskirche in Zwickau-Planitz ist bereits saniert. Nun soll die dunkle Seite drankommen. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Schluss mit „Phantom der Oper“-Look: Turm der Zwickauer Lukaskirche soll weiter restauriert werden
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Seite hell und schön, die andere dunkel und marode: Damit soll es am Turm der Lukaskirche in Planitz vorbei sein. Dafür gibt es 440.000 Euro vom Freistaat. Gebraucht wird aber fast doppelt so viel Geld.

Auch dieses Jahr können sich Planitzer zur Weihnachtszeit am beleuchteten Kreuz des Turms der Lukaskirche erfreuen. „Ein Gerüst hätte das Kreuz verdeckt“, sagt Pfarrer Michael Schünke. Frühestens Anfang des nächsten Jahres soll der Turm nach Angaben von Architekt Ulrich Thaut wieder eingerüstet werden, damit seine Fassade weiter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:28 Uhr
2 min.
Zwei Deutsche bei nächstem All-Ausflug von Bezos-Firma dabei
Beim nächsten All-Ausflug mit dieser Rakete sollen auch zwei Deutsche dabei sein. (Archivbild)
Rund 80 Menschen hat das Weltraum-Unternehmen von Amazon-Gründer Bezos schon ins All gebracht. Beim nächsten Kurztrip sollen nun auch erstmals zwei Deutsche dabei sein.
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
22.11.2025
4 min.
„Wir sehen eben manches etwas lockerer“: Warum ein Zwickauer Friedhof auf Facebook, Instagram und Co. setzt
Friedhofsverwalter Burkhard Viertel beim Videodreh mit Kollegin Katja Busch. Seit zwei Jahren ist die Friedhofsverwaltung Planitz auf Facebook und Instagram aktiv.
Videos über Bestattungsformen, Tipps zum Kondolieren und zur Grabpflege – Burkhard Viertel samt Team ist nicht nur auf dem Friedhof Planitz anzutreffen, auch in sozialen Netzwerken.
Holger Weiß
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
18:30 Uhr
9 min.
Schulstreik gegen Wehrpflicht: Schulleiterin richtet sich direkt an Eltern – Organisatoren sprechen von Einschüchterung
Mit anprangernden Worten demonstrieren die Schüler am Freitag gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Die Diskussionen um die Wiedereinführung der Wehrpflicht halten an. Nun wurde bundesweit zu einem Schulstreik aufgerufen. In Schulen in Sachsen sorgt das für Zündstoff zwischen Lehrern und Schülern.
Josua Gerner
24.11.2025
2 min.
Neues Buch über Zwickauer Stadtteil Planitz: Alles über den Schlossberg und seine Geschichte
Der Planitzer Schlossberg mit Lukaskirche, Schloss und Schlosskirche. Im Hintergrund Neuplanitz.
Schloss und Schlosskirche, Lukaskirche und Friedhof, Park und Teehaus - der Planitzer Schlossberg ist ein Kleinod. Eine Neuerscheinung würdigt das Ensemble und seine Bedeutung für Zwickau.
Holger Weiß
Mehr Artikel