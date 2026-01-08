Schmal, kurvig, fehlender Fußweg: Forderung nach Tempo 30 auf Hartensteiner Straße

Nach einem schweren Verkehrsunfall kämpfen Bürger in Thierfeld für mehr Sicherheit auf der Hartensteiner Straße. Trotz Unterstützung durch die Stadt bleibt die Umsetzung ungewiss.

Für Hartensteins Bürgermeister Martin Kunz (Bürgerliche Wählervereinigung, BWV) ist die Forderung er Einwohner eine „Petition“; das Landratsamt spricht lediglich von „Bürgeranfrage mit Unterschriftenliste“: Es geht um die Hartensteiner Straße in Thierfeld, für die Bürger eine Geschwindigkeitsreduzierung fordern. Von Tempo 50 auf... Für Hartensteins Bürgermeister Martin Kunz (Bürgerliche Wählervereinigung, BWV) ist die Forderung er Einwohner eine „Petition“; das Landratsamt spricht lediglich von „Bürgeranfrage mit Unterschriftenliste“: Es geht um die Hartensteiner Straße in Thierfeld, für die Bürger eine Geschwindigkeitsreduzierung fordern. Von Tempo 50 auf...