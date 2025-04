Schmierereien am Theater Zwickau: Was die Beseitigung so schwierig macht

Mehrere Schriftzüge in roter Farbe befinden sich noch immer am Zwickauer Theatergebäude. Baubürgermeisterin Queck erklärte nun im Stadtrat, vor welchen Herausforderungen man bei der Entfernung steht.

Die Schmierereien in der Katharinenstraße haben am Donnerstag den Zwickauer Stadtrat beschäftigt. Unbekannte hatten vor einigen Monaten dort mehrere Flächen beschmiert, unter anderem am Theatergebäude sowie am Parkhaus hinter dem Puppentheater. Am Parkhaus wurde der Schriftzug vom Betreiber mittlerweile entfernt, an der Mosaikwand sowie den...