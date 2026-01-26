Schnee-Comeback in Westsachsen: 18 Unfälle allein bis zum Mittag

Mit schwierigen Straßenverhältnissen startet die neue Woche in Westsachsen. Ein aktueller Überblick zur Lage auf den Straßen in der Region.

Schneefall hat am Montag auf den Straßen des Landkreises Zwickau für etliche Unfälle gesorgt. Bei den meisten, so die Einschätzung der Polizei bis Mittag bekannten 13 Unfälle, blieben die Beteiligten unverletzt. Die entstandenen Sachschäden waren jedoch teilweise so erheblich, dass die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt...