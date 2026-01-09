Schneetreiben in Westsachsen: Wo aktuell mit Einschränkungen zu rechnen ist

Zwickau
Sturmtief „Elli“ brachte der Region am Freitagmorgen Verkehrsbehinderungen und Verspätungen. Wie ist die Lage rund um Zwickau?
Etwa zehn Zentimeter Neuschnee sind in der vergangenen Nacht und am Freitagmorgen über Zwickau gefallen. Trotz Plusgraden und eingesetztem Tauwetter ist am Freitagnachmittag weiterhin Vorsicht geboten: Über Westsachsen ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis in die Abendstunden Eisregen möglich. Es besteht akute Glättegefahr. Darüber hinaus...
