Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Schnitzel, Beefsteak und Wiegebraten läuft immer“: Wo es in Zwickau warmes Mittagessen für maximal 7 Euro gibt

Koch Matthias Leichsenring macht bei der Zwickauer Fleischerei Hopfe Rippchen in Meerrettichsoße samt Klößen und Sauerkraut für unter 7 Euro.
Koch Matthias Leichsenring macht bei der Zwickauer Fleischerei Hopfe Rippchen in Meerrettichsoße samt Klößen und Sauerkraut für unter 7 Euro. Bild: Ralf Wendland
Koch Matthias Leichsenring macht bei der Zwickauer Fleischerei Hopfe Rippchen in Meerrettichsoße samt Klößen und Sauerkraut für unter 7 Euro.
Koch Matthias Leichsenring macht bei der Zwickauer Fleischerei Hopfe Rippchen in Meerrettichsoße samt Klößen und Sauerkraut für unter 7 Euro. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
„Schnitzel, Beefsteak und Wiegebraten läuft immer“: Wo es in Zwickau warmes Mittagessen für maximal 7 Euro gibt
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als Pommes, Döner und Brühlette: Viele Menschen wollen statt Fastfood lieber warmen Mittagstisch. Wo es den in der Zwickauer Innenstadt für maximal 7 Euro gibt, hat die „Freie Presse“ herausgefunden. Mit überraschend viel Auswahl.

Zwei junge Frauen auf dem Zwickauer Hauptmarkt sind sich einig: „Pizza? Uääääh, nee“, sagt die eine. „Pommes? Nicht schon wieder“, sagt die andere. „Wo können wir denn jetzt schnell was essen, das nicht so teuer ist?“ Was wie ein ausgedachter Mini-Dialog klingt, ist der Auslöser für eine Tour der „Freien Presse“ durch die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
29.08.2025
4 min.
Letzter Tag für McDonald’s in Zwickau-Arcaden: Haben Fast-Food-Restaurants in Innenstädten überhaupt noch eine Chance?
Sehr bald gibt es in Zwickau nur noch eine McDonald’s-Filiale. Das Restaurant in der Innenstadt schließt.
Dass der Fastfood-Riese das Einkaufszentrum verlässt, war schon länger klar. Jetzt steht fest, an welchem Tag dort zum letzten Mal Burger, Pommes und Kaffee über den Tresen gehen. Ist das Stadtzentrum für Schnellrestaurants ein schlechtes Pflaster?
Elsa Middeke
13:09 Uhr
2 min.
Niedermaier verpasst Medaille bei Auftakt der WM in Ruanda
Auftakt der Rad-WM in Ruanda: Die Deutsche Antonia Niedermaier beim Einzelzeitfahren.
Antonia Niedermaier ist beim Auftakt der WM in Ruanda Kandidatin für eine Medaille. Doch in Ruanda schafft es die gebürtige Rosenheimerin nicht aufs Podium.
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
13:15 Uhr
2 min.
Fast 400 Fans prügeln sich in Dortmund
Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung zwischen gewaltbereiten Fußballfans in Dortmund (Symbolbild)
Ein Zug mit Schalke-Fans macht eine Notbremsung in Dortmund. Kurz darauf geraten Problemfans mit gewaltbereiten BVB-Anhängern aneinander. Die Polizei prüft, ob es eine Verabredung zur Gewalt gab.
19.08.2025
4 min.
Abseits von Burger King: Sieben leckere Burger-Tipps in Zwickau
Der vegetarische Mac'n'Cheese-Burger im „50's Ville Diner“ in Zwickau hat ein Patty aus Nudeln und vier Sorten Käse.
Wenn der Burger-Hunger zuschlägt, muss es nicht immer Fleisch sein. Neben dem klassischen Beef-Burger gibt es das beliebte Gericht in Zwickau auch mit Lachs, Linsen oder Nudeln und Käse. Als Nachtisch lockt sogar eine süße Variante.
Elsa Middeke
Mehr Artikel