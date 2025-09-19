„Schnitzel, Beefsteak und Wiegebraten laufen immer“: Wo es in Zwickau warmes Mittagessen für maximal 7 Euro gibt

Mehr als Pommes, Döner und Brühlette: Viele Menschen wollen statt Fastfood lieber warmen Mittagstisch. Wo es den in der Zwickauer Innenstadt für maximal 7 Euro gibt, hat die „Freie Presse“ herausgefunden. Mit überraschend viel Auswahl.

Zwei junge Frauen auf dem Zwickauer Hauptmarkt sind sich einig: „Pizza? Uääääh, nee", sagt die eine. „Pommes? Nicht schon wieder", sagt die andere. „Wo können wir denn jetzt schnell was essen, das nicht so teuer ist?" Was wie ein ausgedachter Mini-Dialog klingt, ist der Auslöser für eine Tour der „Freien Presse" durch die...