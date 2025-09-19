Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Schnitzel, Beefsteak und Wiegebraten laufen immer“: Wo es in Zwickau warmes Mittagessen für maximal 7 Euro gibt

Koch Matthias Leichsenring macht bei der Zwickauer Fleischerei Hopfe Rippchen in Meerrettichsoße samt Klößen und Sauerkraut für unter 7 Euro.
Koch Matthias Leichsenring macht bei der Zwickauer Fleischerei Hopfe Rippchen in Meerrettichsoße samt Klößen und Sauerkraut für unter 7 Euro. Bild: Ralf Wendland
Koch Matthias Leichsenring macht bei der Zwickauer Fleischerei Hopfe Rippchen in Meerrettichsoße samt Klößen und Sauerkraut für unter 7 Euro.
Koch Matthias Leichsenring macht bei der Zwickauer Fleischerei Hopfe Rippchen in Meerrettichsoße samt Klößen und Sauerkraut für unter 7 Euro. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
„Schnitzel, Beefsteak und Wiegebraten laufen immer“: Wo es in Zwickau warmes Mittagessen für maximal 7 Euro gibt
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als Pommes, Döner und Brühlette: Viele Menschen wollen statt Fastfood lieber warmen Mittagstisch. Wo es den in der Zwickauer Innenstadt für maximal 7 Euro gibt, hat die „Freie Presse“ herausgefunden. Mit überraschend viel Auswahl.

Zwei junge Frauen auf dem Zwickauer Hauptmarkt sind sich einig: „Pizza? Uääääh, nee“, sagt die eine. „Pommes? Nicht schon wieder“, sagt die andere. „Wo können wir denn jetzt schnell was essen, das nicht so teuer ist?“ Was wie ein ausgedachter Mini-Dialog klingt, ist der Auslöser für eine Tour der „Freien Presse“ durch die...
13:00 Uhr
4 min.
Zwischen Breakdancer und Baustellen: Wie finden Besucher zum Zwickauer Herbstrummel?
Keinen Frust am Steuer auf dem Weg zum Rummel, sondern Fahrspaß im Karussell haben Anne Warnk (links) und Töchterchen Clara (hinten) aus Berlin sowie Amelie (vorn) aus Zwickau.
Wer zum Budenzauber will, ist diesmal mit gleich mehreren Großbaustellen konfrontiert. „Freie Presse“ gibt Tipps für die Anreise zwischen Straßensperrungen und Ersatzhaltestellen: ob zu Fuß, per Bus, Straßenbahn oder Auto.
Elsa Middeke
27.09.2025
4 min.
„Schnitzelbrötchen sind als Erstes ausverkauft“: Wo Zwickauer ab 5 Uhr morgens Frühstück bekommen
Johanna Kunert verkauft in der Bäckerei an der Römerstraße in Zwickau frühmorgens vor allem Kaffee, Schnitzelbrötchen und strammen Max auf Brot.
Brötchen mit Schnitzel, Frikadelle oder Ei, dazu Kaffee oder auch mal eine Bockwurst: Zwickaus frühe Frühstücker lieben es deftig. Doch die Nachfrage von Kunden, die Schicht bei VW arbeiten, ist zurückgegangen. Das bekommen Bäcker zu spüren.
Elsa Middeke
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
22:16 Uhr
3 min.
Erzgebirge Aue mit „Wahnsinnsbefreiung“ und „ausgleichender Gerechtigkeit“ – Stimmen zum Auswärtssieg
Die Veilchen bejubelten den Auswärtssieg vor den 250 mitgereisten FCE-Anhängern. Hier im Bild Ersatzkeeper Louis Lord, Julian Günther-Schmidt, Eric Uhlmann (verdeckt), Marvin Stefaniak und Erik Majetschak (von links).
Den Veilchen ist in Aachen der erste Auswärtssieg seit sieben Monaten gelungen. Die Stimmen zum Spiel.
Paul Steinbach
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
21:24 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 30.09.2025
 12 Bilder
Kane trifft: Bayern startet mit Auswärtstor in Limassol
