Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Schnitzelbrötchen sind als Erstes ausverkauft“: Wo Zwickauer ab 5 Uhr morgens Frühstück bekommen

Johanna Kunert verkauft in der Bäckerei an der Römerstraße in Zwickau frühmorgens vor allem Kaffee, Schnitzelbrötchen und strammen Max auf Brot.
Johanna Kunert verkauft in der Bäckerei an der Römerstraße in Zwickau frühmorgens vor allem Kaffee, Schnitzelbrötchen und strammen Max auf Brot. Bild: Ralf Wendland
Johanna Kunert verkauft in der Bäckerei an der Römerstraße in Zwickau frühmorgens vor allem Kaffee, Schnitzelbrötchen und strammen Max auf Brot.
Johanna Kunert verkauft in der Bäckerei an der Römerstraße in Zwickau frühmorgens vor allem Kaffee, Schnitzelbrötchen und strammen Max auf Brot. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
„Schnitzelbrötchen sind als Erstes ausverkauft“: Wo Zwickauer ab 5 Uhr morgens Frühstück bekommen
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Brötchen mit Schnitzel, Frikadelle oder Ei, dazu Kaffee oder auch mal eine Bockwurst: Zwickaus frühe Frühstücker lieben es deftig. Doch die Nachfrage von Kunden, die Schicht bei VW arbeiten, ist zurückgegangen. Das bekommen Bäcker zu spüren.

Der Mann sagt nur ein einziges Wort: „Max.“ Schon greift Johanna Kunert (22) hinterm Tresen der Filiale der Bäckerei Kunert an der Römerstraße in Zwickau zur belegten Schnitte namens „Strammer Max“ mit Butter, Schinken und Spiegelei. Dem nächsten Kunden schiebt sie wortlos einen Kaffee hin. Er zahlt und ist schon wieder weg. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.09.2025
3 min.
Zwangspause für VW-Mitarbeiter in Zwickau: Werk steht im Oktober eine Woche still
In Zwickau wird unter anderem der ID.3 montiert – aber nicht in der Woche ab dem 6. Oktober.
Der Autobauer reagiert auf die schwache Nachfrage nach Elektroautos. Wie sieht die Planung für den Rest des Jahres aus?
Johannes Pöhlandt
19.09.2025
2 min.
ZDF-Morgenmagazin am 30. Oktober zu Gast in Zwickau: Sendung live aus dem Alten Gasometer
Moderatorin Eva-Maria Lemke wird in Zwickau mit Politikern und Bürgern sprechen.
Elektroautos, Jobunsicherheit und der Wandel der Industrie – Zwickau steht im Fokus einer Live-Sendung des ZDF. Bürger, Politiker und VW-Vertreter diskutieren über die Zukunft der Region.
Thomas Croy
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
Mehr Artikel