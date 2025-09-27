„Schnitzelbrötchen sind als Erstes ausverkauft“: Wo Zwickauer ab 5 Uhr morgens Frühstück bekommen

Brötchen mit Schnitzel, Frikadelle oder Ei, dazu Kaffee oder auch mal eine Bockwurst: Zwickaus frühe Frühstücker lieben es deftig. Doch die Nachfrage von Kunden, die Schicht bei VW arbeiten, ist zurückgegangen. Das bekommen Bäcker zu spüren.

Der Mann sagt nur ein einziges Wort: „Max." Schon greift Johanna Kunert (22) hinterm Tresen der Filiale der Bäckerei Kunert an der Römerstraße in Zwickau zur belegten Schnitte namens „Strammer Max" mit Butter, Schinken und Spiegelei. Dem nächsten Kunden schiebt sie wortlos einen Kaffee hin. Er zahlt und ist schon wieder weg. Die...