Schockanrufe in Zwickau: Polizei beobachtet neue Masche der Täter – Bank-Mitarbeiterin verhindert Überweisung

Vermeintliche Kommissare waren am Telefon. Sie erkundigten sich erst nach Wertgegenständen und sprachen dann von Ermittlungen gegen Bank-Mitarbeiter. Eine 86-Jährige hätte fast viel Geld verloren.

Mindestens sechs Schockanrufe von Betrügern meldet die Polizei am Dienstag und am Mittwoch in Zwickau. Die Anrufer, die sich als vermeintliche Kommissare ausgegeben hatten, änderten dabei ihre Strategie. In den Fällen, die bisher der Polizei bekannt sind, ist es nicht zu Überweisungen gekommen. Allerdings hat nicht viel gefehlt. Dazu aber...