Schocken-Baustelle Zwickau: Kran wird demontiert

Zweieinhalb Jahre hat der XXL-Baukran dem Dom Konkurrenz gemacht, in dieser Woche wird er demontiert: So geht es auf der Innenstadt-Baustelle weiter.

Knirpse mit offenem Mund, Männer mit gezückten Handys - die am Dienstag gestartete Demontage des XXL-Krans auf der Schocken-Baustelle in Zwickaus Innenstadt lockt zahlreiche Schaulustige an. Zweieinhalb Jahre hat der Baukran die Silhouette der Innenstadt dominiert und mit seinen fast 60 Metern dem Turm des Doms St. Marien Konkurrenz gemacht....