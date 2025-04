Schönfels: Im einstigen Lehrerzimmer der Schule wird seit Jahrzehnten geklöppelt

Sie beherrschen alte Techniken, doch als altmodisch sehen sie ihr Hobby nicht an. In diesen Tagen feiern die Schönfelser Klöpplerinnen 40. Jubiläum.

„Sie treffen sich täglich um Viertel nach drei“, sang einst Udo Jürgens. Nein, das tun sie nicht, aber immerhin stets mittwochs im 14-Tage-Rhyhthmus. Und dann wird auch nicht am Stammtisch im Eck in der Konditorei zum Sturm auf das Kuchenbuffet geblasen, sondern geklöppelt, mit einem Gläschen Rotkäppchensekt in Greifweite. Das geht nun...