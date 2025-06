Schon wieder Einbruch in Apotheke in Zwickau-Neuplanitz: Täter stehlen Medikamente

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag verschafften sich Kriminelle Zutritt zur Apotheke an der Marchlewskistraße. Das war der dritte Einbruch innerhalb von neun Monaten. Was bisher bekannt ist.

Mit einem Einbruch in eine Apotheke in Zwickau-Neuplanitz muss sich die Polizei (schon wieder) beschäftigen. Der oder die Täter verschafften sich in der Nacht von Donnerstag zu Freitag Zutritt zur Apotheke an der Marchlewskistraße. Die Tatzeit liegt zwischen 0.15 und 1.50 Uhr, teilt die Polizei mit.