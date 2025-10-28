Schon wieder Mülltonnen-Brand in Zwickau-Neuplanitz: Polizei prüft Parallelen

Zwickau
Die Feuerwehr war in der Nacht von Montag zu Dienstag am Ludwig-Krebs-Weg im Einsatz. Dort gab es bereits am Freitag einen ähnlichen Fall. Was bisher bekannt ist.
Eine brennende Mülltonne hat erneut für einen Feuerwehreinsatz in Zwickau-Neuplanitz gesorgt. Die Helfer wurden in der Nacht von Montag zu Dienstag gegen 3.05 Uhr alarmiert. Betroffen war eine große blaue Tonne, die am Ludwig-Krebs-Weg stand. Zudem wurde eine gelbe Tonne, die sich daneben befand, durch die Wärmeentwicklung beschädigt. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.