Regionale Nachrichten und News
  • Schon wieder Mülltonnen-Brand in Zwickau-Neuplanitz: Polizei prüft Parallelen

Die Feuerwehr war erneut in Zwickau-Neuplanitz im Einsatz.
Die Feuerwehr war erneut in Zwickau-Neuplanitz im Einsatz. Bild: Marijan Murat/dpa
Zwickau
Schon wieder Mülltonnen-Brand in Zwickau-Neuplanitz: Polizei prüft Parallelen
Von Holger Frenzel
Die Feuerwehr war in der Nacht von Montag zu Dienstag am Ludwig-Krebs-Weg im Einsatz. Dort gab es bereits am Freitag einen ähnlichen Fall. Was bisher bekannt ist.

Eine brennende Mülltonne hat erneut für einen Feuerwehreinsatz in Zwickau-Neuplanitz gesorgt. Die Helfer wurden in der Nacht von Montag zu Dienstag gegen 3.05 Uhr alarmiert. Betroffen war eine große blaue Tonne, die am Ludwig-Krebs-Weg stand. Zudem wurde eine gelbe Tonne, die sich daneben befand, durch die Wärmeentwicklung beschädigt. Die...
