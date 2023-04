Schon wieder tote Fische in Zwickau: Im Schwanenteich sterben dutzende Karpfen

An vielen Stellen in Zwickau und Umgebung setzen Frühlingsblüher schon Farbtupfer. Auf dem Zwickauer Hauptmarkt sitzen Sonnenhungrige bereits an Tischen vor Cafés, trinken Kaffee und genießen leckeres Eis. Doch: Am Wochenende könnte der Winter noch einmal das Zepter übernehmen, warnt Wetterexperte René Blank.