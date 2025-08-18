Schon wieder Unfall auf der B 173 zwischen Lichtentanne und Schönfels: VW überschlägt sich – Rettungshubschrauber im Einsatz

Drei Personen haben schwere Verletzungen erlitten. Die Bundesstraße war rund drei Stunden voll gesperrt. Was bisher bekannt ist.

Drei Personen haben bei einem Unfall auf der B 173 zwischen Lichtentanne und Schönfels schwere Verletzungen erlitten. Dabei handelt es sich um zwei Männer (jeweils 22 Jahre) und eine Frau (20 Jahre). An der Unfallstelle war nach dem Crash auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.