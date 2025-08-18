Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Schon wieder Unfall auf der B 173 zwischen Lichtentanne und Schönfels: VW überschlägt sich – Rettungshubschrauber im Einsatz

Drei Personen wurden beim Unfall auf der B 173 schwer verletzt.
Bild: André Kleber
Drei Personen wurden beim Unfall auf der B 173 schwer verletzt.
Bild: André Kleber
Zwickau
Schon wieder Unfall auf der B 173 zwischen Lichtentanne und Schönfels: VW überschlägt sich – Rettungshubschrauber im Einsatz
Redakteur
Von Holger Frenzel
Drei Personen haben schwere Verletzungen erlitten. Die Bundesstraße war rund drei Stunden voll gesperrt. Was bisher bekannt ist.

Drei Personen haben bei einem Unfall auf der B 173 zwischen Lichtentanne und Schönfels schwere Verletzungen erlitten. Dabei handelt es sich um zwei Männer (jeweils 22 Jahre) und eine Frau (20 Jahre). An der Unfallstelle war nach dem Crash auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.
