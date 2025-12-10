Schottische Sängerin auf der Freilichtbühne: Amy Macdonald kommt im Sommer nach Zwickau

Zwickau
Die 38-Jährige gibt am 12. August ein Konzert. Der Ticketverkauf hat begonnen.
Prominenter Besuch auf der Freilichtbühne: Amy Macdonald kommt für ein Konzert nach Zwickau. Am 12. August 2026 tritt die schottische Sängerin am Schwanenteich auf. Das hat der städtische Kulturbetrieb Kultour Z. mitgeteilt. Macdonald hat das im Juli veröffentlichte Album „Is This What You‘ve Been Waiting For?“ mit zehn Liedern im...
