  • Schottische Sängerin auf der Freilichtbühne: Amy Macdonald kommt im Sommer nach Zwickau

Energiegeladen: Amy Macdonald bei einem Konzert.
Bild: Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa
Energiegeladen: Amy Macdonald bei einem Konzert.
Energiegeladen: Amy Macdonald bei einem Konzert. Bild: Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa
Zwickau
Schottische Sängerin auf der Freilichtbühne: Amy Macdonald kommt im Sommer nach Zwickau
Von Johannes Pöhlandt
Die 38-Jährige gibt am 12. August ein Konzert. Der Ticketverkauf hat begonnen.

Prominenter Besuch auf der Freilichtbühne: Amy Macdonald kommt für ein Konzert nach Zwickau. Am 12. August 2026 tritt die schottische Sängerin am Schwanenteich auf. Das hat der städtische Kulturbetrieb Kultour Z. mitgeteilt. Macdonald hat das im Juli veröffentlichte Album „Is This What You‘ve Been Waiting For?“ mit zehn Liedern im...
