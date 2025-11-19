Schranken am Lidl-Parkplatz in Zwickau-Pölbitz weg: Schauen Besucher der „Neuen Welt“ trotzdem in die Röhre?

Sein Auto abzustellen, ist rund um das Pölbitzer Konzert- und Ballhaus bei Veranstaltungen seit jeher für Besucher eine Herausforderung. Ändert sich das, nachdem mit Wiedereröffnung des nahegelegenen Lidl-Marktes dessen Parkplatz schrankenlos ist?

„Platz für 800 Leute, Parkplätze 0. Und komm mir nicht mit den Faulenzern vom Nahverkehr, wer so einen Fahrplan abliefert, wäre in der freien Wirtschaft raus!!" - Ein Google-Maps-Nutzer hatte 2024 bei seiner Online-Bewertung des Zwickauer Konzert- und Ballhauses „Neue Welt" kein Wort für Vorzüge und Schönheiten des 1903 eröffneten...