Schrottdiebe in Glauchau auf frischer Tag geschnappt - Altmetall hatte Wert von 50 Euro

Die Polizei hat in Glauchau mehrere Schrottdiebe auf frischer Tat geschnappt. Wie eine Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion in Zwickau am Wochenende mitteilte, handelte es sich um drei Frauen und zwei Männer aus Polen, die offenbar gewerbsmäßig vorgegangen sind. Die Tat ereignete sich am frühen Vormittag des Pfingstsonntag auf dem Gelände...